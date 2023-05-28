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Ханьжин Юрий Александрович

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Место рождения

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

25.10.1948

Дата смерти

13.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1948

Отец: Ханьжин Александр Михайлович

Мать: Рогалева Евгения Ефимовна

Каргаполье, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.10.1970

Дочь: Ханьжина Жанна Юрьевна

Мать ребёнка: Колодкина Нинель Евгеньевна

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.06.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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