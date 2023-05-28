Ханьжин Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.10.1948
Дата смерти13.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1948
Рождение ребёнка
02.10.1970
Дочь: Ханьжина Жанна Юрьевна
Мать ребёнка: Колодкина Нинель Евгеньевна
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.06.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург