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Труненкова Анна Аввакумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Около 07.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1866 и 1867

Муж: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.03.1868

Сын: Труненков Георгий Егорович

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Астраханцева (Труненкова) Александра Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Мамаева (Труненкова) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.06.1872

Дочь: (Труненкова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.08.1873

Сын: Труненков Александр Егорович

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.10.1874

Сын: Труненков Козьма Егорович

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: (Труненкова) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.04.1878

Дочь: (Труненкова) Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.03.1879

Сын: Труненков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.02.1881

Дочь: (Труненкова) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Труненков Илья Егорович

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Хренова (Труненкова) Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.03.1886

Дочь: (Труненкова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.10.1888

Дочь: (Труненкова) Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич

Смерть
Около 07.05.1922
Причина смерти: от старческого истощения организма

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