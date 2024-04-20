Труненкова Анна Аввакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиОколо 07.05.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Труненков Георгий Егорович
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: Астраханцева (Труненкова) Александра Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: Мамаева (Труненкова) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Сын: Труненков Александр Егорович
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Сын: Труненков Козьма Егорович
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Сын: Труненков Алексей Егорович
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: Хренова (Труненкова) Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич
Дочь: (Труненкова) Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Труненков Егор Тимофеевич