Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

19.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иллич-Свитыч Станислав Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович

Мать ребёнка: Рогачева Свитыч Верa Павловнa

Рождение ребёнка
1885

Сын: Иллич-Свитыч Иван Владиславович

Мать ребёнка: Рогачева Свитыч Верa Павловнa

Рождение ребёнка
1886

Сын: Иллич-Свитыч Марк Владислович

Мать ребёнка: Рогачева Свитыч Верa Павловнa

Работа или профессия
Неизвестно
писатель-публицист, революционер-народника
Развод
Неизвестно

Жена: Е М

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Е М

Смерть
19.02.1932
Киев, Киевский уезд
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