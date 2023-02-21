Иллич-Свитыч Владислав-Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти19.02.1932
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иллич-Свитыч Станислав Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иллич-Свитыч Глеб Владиславович
Мать ребёнка: Рогачева Свитыч Верa Павловнa
Рождение ребёнка
1885
Сын: Иллич-Свитыч Иван Владиславович
Мать ребёнка: Рогачева Свитыч Верa Павловнa
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иллич-Свитыч Марк Владислович
Мать ребёнка: Рогачева Свитыч Верa Павловнa
Работа или профессия
Неизвестно
писатель-публицист, революционер-народника
Развод
Неизвестно
Жена: Е М
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Е М
Смерть
19.02.1932
Киев, Киевский уезд