Хахалин Пётр Романов
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Хахалин Роман Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хахалина Константин Петров
Мать ребёнка: Варвара Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Нестерова
Смерть
Неизвестно