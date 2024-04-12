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Хахалин Пётр Романов

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Хахалин Роман Иванов

Мать: ?

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Хахалин Владимир Петров

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Хахалина Константин Петров

Мать ребёнка: Варвара Нестерова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Нестерова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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