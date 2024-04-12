Барьяхтар Савва Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти16.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1824
Отец: Барьяхтар Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
01.12.1878
Дочь: Александра Саввична
Мать ребёнка: Барьяхтар Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-112,зап.-42
Смерть
16.07.1884
Причина смерти: Болезнь - удар | Николаевская церковь,м/к-1884г.,лист-169,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
17.07.1884