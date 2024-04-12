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Барьяхтар Савва Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

16.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Барьяхтар Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Барьяхтар Николай Саввич

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Барьяхтар Фотий Саввич

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
01.12.1878

Дочь: Александра Саввична

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-112,зап.-42
Смерть
16.07.1884
Причина смерти: Болезнь - удар | Николаевская церковь,м/к-1884г.,лист-169,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
17.07.1884
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