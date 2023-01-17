Сухих (Долгих) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1901
Отец: Долгих Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1930
Дочь: Бусел Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1941
Дочь: Попова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.06.1945
Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно