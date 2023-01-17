Сухих (Долгих) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Долгих) Анна Ивановна

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Место рождения

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1901

Отец: Долгих Иван

Мать: не указана

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1930

Дочь: Бусел Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1941

Дочь: Попова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Бобино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.06.1945

Сын: Сухих Виктор Семенович

Отец ребёнка: Сухих Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вотское, Слободской муниципальный район, Кировская область
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