Кардаполова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1905
Дата смерти06.10.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1926
Отец ребёнка: Акулов Федор Игнатьевич
Верхние Караси, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1990
Малково, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область