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Кардаполова Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1905

Дата смерти

06.10.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Акулов Павел Федорович

Отец ребёнка: Акулов Федор Игнатьевич

Верхние Караси, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Федор Игнатьевич

Смерть
06.10.1990
Малково, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
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