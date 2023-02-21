Юткин Иван Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: Юткин Епифан Николаевич
Мать: Юткина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Юткина Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.08.1913
Дочь: Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Юткина Елена Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юткина Елена Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно