Юткин Иван Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮткин Иван Епифанович

Юткин Иван Епифанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: Юткин Епифан Николаевич

Мать: Юткина Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Юткина Елена Афанасьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1913

Дочь: Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Юткина Елена Афанасьевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юткина Елена Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close