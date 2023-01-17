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(Назарова) Анна Петровна

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Место рождения

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1903

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Фонд №275: Метрические книги церквей сел Липецкого и Усманского уездов Тамбовской губернии Метрическая книга за 1903 год из Богословская церковь. Троицкая церковь. Церковь Троицы Живоначальной села С... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1936

Сын: Назаров Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Назаров Яков Петрович

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Назаров Яков Петрович

Смерть
1986
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