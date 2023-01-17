(Назарова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд №275: Метрические книги церквей сел Липецкого и Усманского уездов Тамбовской губернии Метрическая книга за 1903 год из Богословская церковь. Троицкая церковь. Церковь Троицы Живоначальной села С... Показать все
Рождение ребёнка
13.08.1936
Отец ребёнка: Назаров Яков Петрович
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Назаров Яков Петрович
Смерть
1986