Матюшкина (Измалкова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкина (Измалкова) Елена Владимировна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

05.10.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
08.08.1997

Муж: Матюшкин Виктор Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.10.1998

Сын: Матюшкин Антон Викторович

Отец ребёнка: Матюшкин Виктор Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.2003

Дочь: Матюшкина Арина Викторовна

Отец ребёнка: Матюшкин Виктор Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Развод
?.02.2012

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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