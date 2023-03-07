Матюшкина (Измалкова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения05.10.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1997
Рождение ребёнка
07.10.1998
Сын: Матюшкин Антон Викторович
Отец ребёнка: Матюшкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
03.08.2003
Дочь: Матюшкина Арина Викторовна
Отец ребёнка: Матюшкин Виктор Иванович
Развод
?.02.2012
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно