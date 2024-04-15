Гончаренко Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.02.1887 ст.
Дата смерти17.01.1889 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887 ст.
Крещение
02.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDYT?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
17.01.1889 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
18.01.1889 ст.
на отведенном кладбище