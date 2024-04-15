Гончаренко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Анна Ивановна

Гончаренко Анна Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.02.1887 ст.

Дата смерти

17.01.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887 ст.

Отец: Гончаренко Иван Артемович

Мать: Гончаренко Екатерина Харитоновна

Кровное, Сумська область
Крещение
02.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDYT?i=135&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
17.01.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
18.01.1889 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close