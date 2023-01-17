Пуговкин Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
07.06.1910 ст.
Деревни Рублево крестьянин Михаил Гаврилович Пуговкин, православный, первым браком, 17 лет 8 месяцев Деревни Рублево крестьянина Алексея Яковлевича Карташова дочь девица Надежда Алексеевна, православн... Показать все
Смерть
Неизвестно