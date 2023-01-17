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Пуговкин Михаил Гаврилович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Мать: Пуговкина Ксения Максимовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
07.06.1910 ст.

Жена: Пуговкина Надежда Алексеевна

Деревни Рублево крестьянин Михаил Гаврилович Пуговкин, православный, первым браком, 17 лет 8 месяцев Деревни Рублево крестьянина Алексея Яковлевича Карташова дочь девица Надежда Алексеевна, православн... Показать все
Смерть
Неизвестно
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