Столбова Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова Анисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Столбов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Столбов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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