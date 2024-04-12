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Iоаннъ Димитрiевъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

29.07.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1887 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-183об-1... Показать все
Крещение
30.07.1887 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Маркова крестьянинъ Михаилъ Матвеевъ 56-25-219-183об-184
Восприемник
17.02.1899 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
17 февраля 1899 у Николая Григорiева Степанова 56-25-220-116об-117
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