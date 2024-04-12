Iоаннъ Димитрiевъ
Место рождения
Дата рождения29.07.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
29.07.1887 ст.
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Димитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-183об-1... Показать все
Крещение
30.07.1887 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Маркова крестьянинъ Михаилъ Матвеевъ 56-25-219-183об-184
Восприемник
17.02.1899 ст.
17 февраля 1899 у Николая Григорiева Степанова 56-25-220-116об-117