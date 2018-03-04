Спицин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти04.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спицина Алла Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спицина Алла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицина Алла Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник Сокольского ВДПО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2018