Спицин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицин Василий Васильевич

Спицин Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Михеево, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

04.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеево, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спицина Алла Ивановна

Почет, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спицина Алла Ивановна

Почет, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицина Алла Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник Сокольского ВДПО
Место жительства
Неизвестно
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
04.03.2018
Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close