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Оглоблин Илья Тарасович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Оглоблин Тарас Сидорович

Мать: Оглоблина Мавра Иудовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Оглоблин Степан Ильич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Февронья Ильинична

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Оглоблин Петр Ильич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Оглоблин Прокофий Ильич

Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1802
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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