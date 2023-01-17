Оглоблин Илья Тарасович
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Оглоблин Тарас Сидорович
Мать: Оглоблина Мавра Иудовна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Февронья Ильинична
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Оглоблин Петр Ильич
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Оглоблина Прасковья Степановна
Смерть
1802