Ефремов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1917
Дата смерти20.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Канабеева Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
25.01.1951
Мать ребёнка: Ефремова Канабеева Анастасия Герасимовна
Смерть
20.08.1987