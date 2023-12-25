Ефремов Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1917

Дата смерти

20.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Канабеева Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
25.01.1951

Сын: Ефремов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ефремова Канабеева Анастасия Герасимовна

Смерть
20.08.1987

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