Рягин Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1957
Отец: Рягин Константин Егорович
Мать: Нина Генриховна
Рождение ребёнка
03.06.1980
Сын: Рягин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
21.12.1987
Сын: Рягин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Татьяна Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Черноголовка, Черноголовка, Московская область