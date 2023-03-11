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Рягин Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1957

Отец: Рягин Константин Егорович

Мать: Нина Генриховна

Рождение ребёнка
03.06.1980

Сын: Рягин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
21.12.1987

Сын: Рягин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Татьяна Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Черноголовка, Черноголовка, Московская область
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