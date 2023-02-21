Карпухин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1978

Дочь: Бокова Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Карпухина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1979

Сын: Карпухин Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Карпухина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1980

Сын: Карпухин Александр Витальевич

Мать ребёнка: Карпухина Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно
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