Карпухин Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1978
Дочь: Бокова Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Карпухина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1979
Сын: Карпухин Михаил Витальевич
Мать ребёнка: Карпухина Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1980
Сын: Карпухин Александр Витальевич
Мать ребёнка: Карпухина Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно