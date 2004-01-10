Смирнов Александр Фёдорович
Место рожденияМияки, Миякинского район, Башкирской АССР
Дата рождения28.01.1959
Дата смерти10.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959
Отец: Смирнов Фёдор Егорович
Мать: Смирнова Вера Тимофеевна
Мияки, Миякинского район, Башкирской АССР
Призыв на военную службу
03.05.1977
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван Туймазинским РВК Звание: матрос Военную присягу принял 23.06.1977г. в/ч 99389
Бракосочетание
06.11.1980
Рождение ребёнка
31.05.1981
Сын: Смирнов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
21.04.1987
Сын: Смирнов Денис Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Владимировна
Смерть
10.01.2004