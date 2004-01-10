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Смирнов Александр Фёдорович

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Место рождения

Мияки, Миякинского район, Башкирской АССР

Дата рождения

28.01.1959

Дата смерти

10.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959

Отец: Смирнов Фёдор Егорович

Мать: Смирнова Вера Тимофеевна

Мияки, Миякинского район, Башкирской АССР
Призыв на военную службу
03.05.1977
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван Туймазинским РВК Звание: матрос Военную присягу принял 23.06.1977г. в/ч 99389
Бракосочетание
06.11.1980

Жена: Смирнова Ольга Владимировна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.1981

Сын: Смирнов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Владимировна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1987

Сын: Смирнов Денис Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Владимировна

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.01.2004
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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