Солодянкин Трофим (Трушка) Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Солодянкин Кирилл (Кирюшка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Солодянкина Парасковья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719