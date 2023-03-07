Солодянкин Трофим (Трушка) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Трофим (Трушка) Кириллов

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Место рождения

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1658 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Солодянкин Кирилл (Кирюшка) Иванов

Мать: не указана

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Солодянкин Петр Трофимов

Мать ребёнка: Солодянкина Парасковья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Парасковья Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
займище Лысковское (Рогожское), Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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