Тараненко Стефан Саввин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
03.02.1889
Жена: Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
21.08.1896
Дочь: Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
18.07.1899
Сын: Тараненко Емелиан Стефанов
Мать ребёнка: Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
14.06.1901
Сын: Тараненко Иулиан Стефанов
Мать ребёнка: Анастасия Родионова
Сергеевка
Рождение ребёнка
20.10.1903
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Анастасия Родионова
Смерть
Неизвестно