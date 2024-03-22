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Тараненко Стефан Саввин

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Место рождения

Сергеевка, Полтавська область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Тараненко Савва Харитонов

Мать: Тараненко Евфимия Самуилова

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
03.02.1889

Жена: Анастасия Родионова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: Анастасия Родионова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Анастасия Родионова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.08.1896

Дочь: Наталия Стефанова

Мать ребёнка: Анастасия Родионова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.07.1899

Сын: Тараненко Емелиан Стефанов

Мать ребёнка: Анастасия Родионова

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Тараненко Иулиан Стефанов

Мать ребёнка: Анастасия Родионова

Сергеевка
Рождение ребёнка
20.10.1903

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Анастасия Родионова

Сергеевка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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