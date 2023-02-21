Рублёв Нестор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Рублёв Григорий Зиновьевич
Мать: Рублёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублёва Агафья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублёва Агафья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно