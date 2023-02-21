Рублёв Нестор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёв Нестор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Рублёв Григорий Зиновьевич

Мать: Рублёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Фёдор Несторович

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Агафья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублёва Агафья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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