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Москвина Оксана Викторовна
Москвина Оксана Викторовна
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Древо
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
18.03.1970
Пол
Женский
Отец
Москвин Виктор Федорович
1948 г.р.
Мать
Москвина (Солодянкина) Валентина Викторовна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1970
Отец:
Москвин Виктор Федорович
Мать:
Москвина Валентина Викторовна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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