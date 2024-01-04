Метелькова Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метелькова Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1944

Сын: Метельков Евгений Витальевич

Отец ребёнка: Метельков Виталий Константинович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Метельков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Метельков Виталий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метелькова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Метельков Виталий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метельков Виталий Константинович

Смерть
Неизвестно
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