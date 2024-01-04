Метелькова Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
23.06.1944
Сын: Метельков Евгений Витальевич
Отец ребёнка: Метельков Виталий Константинович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Метельков Александр Витальевич
Отец ребёнка: Метельков Виталий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелькова Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Метельков Виталий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно