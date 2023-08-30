Udin (Katz) Musia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиUdin (Katz) Musia

Udin (Katz) Musia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902

Сын: Udin Aron Yakovlevich

Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich

Краслава, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Udina) Beila

Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich

Рождение ребёнка
1908

Сын: Udin Nekhemja

Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich

Рождение ребёнка
1909

Сын: Udin Anatoly Yakovlevich

Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich

Краслава, Krāslavas novads

Мы используем куки для улучшения работы сайта.