Udin (Katz) Musia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Udina) Beila
Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich
Рождение ребёнка
1908
Сын: Udin Nekhemja
Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Udin Yankel Mendelevich