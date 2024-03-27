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Скутов Антон Васильевич

Место рождения

д.Стриганцы, Витебский р-н.

Дата рождения

1898

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Скутов Василий Сидорович

Мать: не указана

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
15.03.1927

Сын: Скутов Иван Антонович

Мать ребёнка: Скутова Аксинья (Ксения) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скутова Аксинья (Ксения) Иосифовна

Демобилизация
Неизвестно
Скутов Антон Васильевич Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 265-й пехотный запасной полк Место рождения. Губерния Могилевская губ. Место рождения. Уезд... Показать все
Смерть
1967
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