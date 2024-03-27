Скутов Антон Васильевич
Место рожденияд.Стриганцы, Витебский р-н.
Дата рождения1898
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Скутов Василий Сидорович
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
15.03.1927
Мать ребёнка: Скутова Аксинья (Ксения) Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Демобилизация
Неизвестно
Скутов Антон Васильевич Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 265-й пехотный запасной полк Место рождения. Губерния Могилевская губ. Место рождения. Уезд... Показать все
Смерть
1967