(Ширяева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ширяева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1905

Отец: Ширяев Илья

Мать: Ширяева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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