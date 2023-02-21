Коваленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Ольга

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1952

Сын: Коваленко Виктор

Мать ребёнка: Коваленко Ольга

Смерть
Неизвестно
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