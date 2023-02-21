Коваленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Ольга
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1952
Сын: Коваленко Виктор
Мать ребёнка: Коваленко Ольга
Смерть
Неизвестно