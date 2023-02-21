Петушкова (Уткина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петушкова (Уткина) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Уткин Степан

Мать: Уткина Апполинария

Рождение ребёнка
17.03.1923

Дочь: Холодова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Петушков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петушков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петушков Василий Иванович

Смерть
1935
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