Петушкова (Уткина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Уткин Степан
Мать: Уткина Апполинария
Рождение ребёнка
17.03.1923
Дочь: Холодова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Петушков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петушков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петушков Василий Иванович
Смерть
1935