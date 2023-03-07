Мусихин Петр (Петрушка) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Петр (Петрушка) Козьмин

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Место рождения

дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Мусихин Козьма (Коземка) Агеев

Мать: не указана

дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Настасья Петрова

Мать ребёнка: Мусихина Федосья Федотова

дер. над р. Березовкой, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Федосья Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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