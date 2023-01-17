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Малышев Ефим Яковлевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1788

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Малышев Яков Петрович

Мать: Афанасьевна Ксения Малышева

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Малышев Павел Ефимович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1815

Дочь: Агрофена Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна

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