Малышев Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Малышев Яков Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1815
Дочь: Агрофена Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна