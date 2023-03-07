Ошуркова (Ошуркова) Наталья Каллистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ошурков Каллистрат Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ошурков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ошуркова Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Аксинья Федоровна
Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно