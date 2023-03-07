Ошуркова (Ошуркова) Наталья Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Ошуркова) Наталья Каллистратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ошурков Каллистрат Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ошурков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ошуркова Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Ошурков Семен Федорович

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Аксинья Федоровна

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Федор Павлович

Смерть
Неизвестно
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