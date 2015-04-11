Волк (Волк) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волк (Волк) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

04.09.1950

Дата смерти

11.04.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1950

Отец: Волк Григорий Григорьевич

Мать: Волк Надежда Петровна

Рождение ребёнка
28.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крамарчук Николай Трофимович

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.04.2015
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
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