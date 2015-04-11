Волк (Волк) Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.09.1950
Дата смерти11.04.2015
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1950
Отец: Волк Григорий Григорьевич
Мать: Волк Надежда Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крамарчук Николай Трофимович
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.04.2015
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область