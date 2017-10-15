Гибадуллина (Фахретдинова) Фаузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллина (Фахретдинова) Фаузия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1918

Дата смерти

15.10.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918

Отец: Фахретдинов Фархетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1951

Сын: Гибадуллин Радик

Отец ребёнка: Гибадуллин Зайнулла

Рождение ребёнка
09.05.1954

Сын: Гибадуллин Фларис

Отец ребёнка: Гибадуллин Зайнулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гибадуллин Зайнулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гибадуллин Зайнулла

Смерть
15.10.2017
Саргамыш, Республика Башкортостан, Россия
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