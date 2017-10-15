Гибадуллина (Фахретдинова) Фаузия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1918
Дата смерти15.10.2017
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918
Отец: Фахретдинов Фархетдин
Рождение ребёнка
23.03.1951
Сын: Гибадуллин Радик
Отец ребёнка: Гибадуллин Зайнулла
Рождение ребёнка
09.05.1954
Сын: Гибадуллин Фларис
Отец ребёнка: Гибадуллин Зайнулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гибадуллин Зайнулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гибадуллин Зайнулла
Смерть
15.10.2017
Саргамыш, Республика Башкортостан, Россия