Шутов Евлампий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Восприемник
17.11.1880
Торчило Роман Отец - Торчило Амвросий Саввич Мать - Мария Трифановна
Восприемник
08.08.1881
Лясота Лаврентий Отец - Лясота Иван Михайлович Мать - Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
25.10.1881
Жених - 27 лет, 1м браком, бессрочно отпускной солдат Невеста - 19 лет, девица Поручители По жениху: - Шукаев Вукола - Горлинский Агапий По невесте: - Сенченко Аммос - Шамота Дамиан
Восприемник
12.11.1881
Торчило Мария Отец - Торчило Амвросий Саввич Мать - Мария Трифановна
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Шутова Агафья Евлампиевна
Мать ребёнка: Шутова (Нехай) Анна Максимовна
Незаконно. Восприемники: 1. Нехай Мартиниом Максимович 2. Нехай Семена дочь девт=ица Домникия
Поручитель
23.01.1883
По невесте. Жених - Якуб Илья Тимофеевич, крестьянин села Берестового, 21 год 1м браком Невеста - Бушкина Васса Антоновна, 18 лет девица
Поручитель
06.02.1883
По невесте. Жених - Одинцов Трифон Харитонович, 20 лет, 1м браком Невеста - Ивашина Фекла Емельяновна, 19 лет девица
Восприемник
20.06.1884
Торчило Агрипина Отец - Торчило Амвросий Саввич Мать - Мария Трифановна
Рождение ребёнка
25.06.1884
Дочь: Шутова Февронья Евлампиевна
Мать ребёнка: Шутова (Нехай) Анна Максимовна
Поручитель
31.10.1886
По жениху Жених - Торчило Лаврентий Саввич, 22 года 1м браком Невеста - Фурса Пелагея Леонтьевна, 22 года девица
Восприемник
01.12.1886
Торчило Наум Отец - Торчило Амвросий Саввич Мать - Мария Трифановна
Рождение ребёнка
01.12.1886
Сын: Шутов Афанасий Евлампиевич
Мать ребёнка: Шутова (Нехай) Анна Максимовна
Восприемники: 1. Нехай Василий Максимович 2. Торчило Григория жена Пелагея Леонтьевна
Поручитель
27.09.1887
По жениху Жених - Бушкин Панкрат Антонович, 19 лет 1м браком Невеста - Подобед Евдокия Ефимовна, 19 лет девица
Поручитель
18.10.1887
По жениху Жених - Шукаев Адам Калинникович, 19 лет 1м браком Невеста - Куриленко Акилина Онуфриевна, 18 лет девица
Восприемник
12.10.1888
Трочило Карп Отец - Торчило Амвросий Саввич Мать - Мария Трифановна
Рождение ребёнка
09.06.1889
Мать ребёнка: Шутова (Нехай) Анна Максимовна
Восприемники: 1. Нехай Василий Максимович 2. Торчило Илариона жена Пелагея Леонтьевна
Поручитель
15.04.1890
По невесте Жених - Колмыков Мартин Иванович, 28 лет вдов от 1го брака Невеста - Ивашинина Анна Емельяновна, девица
Поручитель
23.09.1890
По невесте Жених - Шамота Федот Яковлевич, 18 лет 1м браком Невеста - Шутова Мария Стефановна, девица
Рождение ребёнка
25.01.1892
Мать ребёнка: Шутова (Нехай) Анна Максимовна
Восприемники: 1. Нехай Афанасий Максимович 2. Бушкина Семена жена Марина Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.09.1894
Дочь: Шутова Мария Евлампиевна
Мать ребёнка: Шутова (Нехай) Анна Максимовна
Восприемники: 1. Нехай Афанасий Максимович 2. Торчило Савелия дочь девица Мария
Смерть
Неизвестно