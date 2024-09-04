Алгазина Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Анна Фёдоровна

Алгазина Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Алгазин Афиноген Яковлевич

Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Алгазин Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Алгазин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Алгазин Яков Лукьянович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.