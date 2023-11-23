Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1794
Сын: Павел Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.3512 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12204 ГАЯО ф.230 оп.1 д.12604
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Морева Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Четвертинин Сергей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Федоров
Четвертинин Сергей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Дмитриевского Мологского уезда Матвея Федоровича. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 3- го разряда. 27 марта 1827 ... Показать все
Смерть
Неизвестно