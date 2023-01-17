Апанаев Габдулла Абдулкаримович
Место рождения
Дата рождения15.03.1862
Дата смерти15.06.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
15.06.1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)