Апанаев Габдулла Абдулкаримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпанаев Габдулла Абдулкаримович

Апанаев Габдулла Абдулкаримович

avatar

Место рождения

Починок Сосна, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.03.1862

Дата смерти

15.06.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок Сосна, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close