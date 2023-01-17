Черевко Терентий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1923
Дочь: Яровикова Галина Терентьевна
Мать ребёнка: Черевко Надежда Васильевна
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1968
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Официальная причина смерти - общий атеросклероз. Прадедушка был парализован, бабушка за ним ухаживала. Познакомился с женой на сахарном заводе, слобода Советская.