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Черевко Терентий Гаврилович

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Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1923

Дочь: Яровикова Галина Терентьевна

Мать ребёнка: Черевко Надежда Васильевна

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черевко Надежда Васильевна

Смерть
28.11.1968
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Официальная причина смерти - общий атеросклероз. Прадедушка был парализован, бабушка за ним ухаживала. Познакомился с женой на сахарном заводе, слобода Советская.
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