Smith (Allen) Edalene Mae
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1925
Дата смерти26.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kieninger Deida
Отец ребёнка: Smith Donald Thomas
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1942
Муж: Smith Donald Thomas
Рождение ребёнка
22.08.1956
Дочь: Kienenger (Smith) Deida Marie
Отец ребёнка: Smith Donald Thomas
Смерть
26.07.1986