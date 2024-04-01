Smith (Allen) Edalene Mae — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSmith (Allen) Edalene Mae

Smith (Allen) Edalene Mae

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1925

Дата смерти

26.07.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kieninger Deida

Отец ребёнка: Smith Donald Thomas

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.07.1942

Муж: Smith Donald Thomas

Рождение ребёнка
22.08.1956

Дочь: Kienenger (Smith) Deida Marie

Отец ребёнка: Smith Donald Thomas

Смерть
26.07.1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.