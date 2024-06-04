Скрябин Иван (Ивашко) Васильев
Место рожденияпоч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1606
Дата смертиМежду 1646 и 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1606
Отец: Скрябин Василий Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Скрябин Юрий (Юрка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Скрябин Федор (Фетка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Скрябин Мартын (Мартынко) Иванов
Мать ребёнка: не указана