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Koch Jüri

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Место рождения

Sohlu, Pärnumaa, Estonia

Дата рождения

22.04.1822

Дата смерти

29.12.1893

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1822

Отец: Koch Peet

Мать: Marri

Sohlu, Pärnumaa, Estonia
Смерть
29.12.1893
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