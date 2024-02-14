Шамгуллин Ахтам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамгуллин Ахтам

Шамгуллин Ахтам

Место рождения

д.Байряка-Тамак

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамгуллина (Ахметшина) Миннегуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамгуллина (Ахметшина) Миннегуль

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.