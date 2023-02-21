Рогованов Игнатий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогованов Игнатий Евдокимович

Рогованов Игнатий Евдокимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1899 по 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1899 по 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения: Акмолинская обл., г. Акмолинск
Военная служба
17.09.1942
Призван на фронт. Дата призыва: 17.09.1942 Аксуский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Аксуский р-н
Военная служба
?.04.1943
Дата выбытия: __.04.1943
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рогованова Надежда Васильевна г. Балхаш, Восточный рудник
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close