Рогованов Игнатий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1899 по 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
С 1899 по 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения: Акмолинская обл., г. Акмолинск
Военная служба
17.09.1942
Призван на фронт. Дата призыва: 17.09.1942 Аксуский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Аксуский р-н
Военная служба
?.04.1943
Дата выбытия: __.04.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рогованова Надежда Васильевна г. Балхаш, Восточный рудник