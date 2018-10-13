Иванова Яна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Яна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2018

Отец: Иванов Юрий Сергеевич

Мать: не указана

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