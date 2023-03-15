(Терновая) Клара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терновая) Клара Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терновой Константин Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорошилов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошилов ?

Смерть
Неизвестно
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