Лебедева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1991
Дочь: Лебедева Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Лебедев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
29.05.1994
Сын: Лебедев Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Лебедев Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно