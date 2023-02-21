Лебедева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1991

Дочь: Лебедева Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Лебедев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
29.05.1994

Сын: Лебедев Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Лебедев Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Сергей Владимирович

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