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Долин Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1962

Дата смерти

12.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1962

Отец: Долин Юрий

Мать: Долина Александра Павловна

Бракосочетание
14.08.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ростов-на-Дону
Развод
2007

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.2012
г.Ростов-на-Дону
Причина смерти: Остановка сердца
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, г.Ростов-на-Дону
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