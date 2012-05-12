Долин Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1962
Дата смерти12.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1962
Отец: Долин Юрий
Бракосочетание
14.08.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ростов-на-Дону
Развод
2007
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.2012
г.Ростов-на-Дону
Причина смерти: Остановка сердца
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, г.Ростов-на-Дону