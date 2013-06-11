Сафина (Филиппова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафина (Филиппова) Марина Владимировна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.01.1967

Дата смерти

11.06.2013

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1967

Отец: Филиппов Владимир Федорович

Мать: Филиппова Любовь Порфирьевна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.2013
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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